Communiqué FFHG : Procédure accessions Communiqué du 2 avril 2020 de la FFHG Source : Communiqué de la FFHG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 03/04/2020 à 08:57

Suite à l’arrêt définitif de la saison 2019-2020, donc à l’impossibilité de déterminer des accessions sportives aux divisions supérieures, les instances de la FFHG travaillent à la préparation de la saison prochaine.

Dans ce cadre, et afin de compléter la composition de la Synerglace Ligue Magnus qui s’est jouée à 11 équipes au lieu de 12, le Comité Directeur de la Fédération a validé une procédure pour faire monter administrativement une équipe de D1 en SLM, une de D2 en D1 et enfin une de D3 en D2.



Les 4 équipes les mieux classées de D1, D2 et D3 à l’issue de la dernière phase de compétition complétée ont donc été sollicitées et ont jusqu’au 11 avril pour déposer leur dossier de candidature devant comporter des informations financières et structurelles mais aussi sur l’organisation de la formation au sein du club.



Le Bureau Directeur de la FFHG prendra sa décision avant la fin du mois d’avril après avis de la CNSCG et de la commission sportive en charge de la compétition sportive concernée.



Les équipes ainsi admises au niveau supérieur par cette procédure seront soumises à la validation définitive de la CNSCG dans le cadre de sa procédure annuelle de validation des clubs, à réception de leurs comptes clos de la saison 2019-2020.











