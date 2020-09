Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus Hockey sur glace - Communiqué FFHG : Procédure de report... EUH !!! Bonne lecture ! Comprend qui veut ou comprend qui peut ! Source : FFHG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 22/09/2020 à 14:58 Tweeter Communiqué de la FFHG (liens PDF d'origine)



PROCEDURE DE REPORT DE MATCH–EXTRAIT DE L’ANNEXE AS 13 –

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CAS DE COVID-19

Les présentes dispositions sont rédigées en complément du protocole compétitions (ANNEXE 25 du RAS) et a pour objectif de déterminer les conditions dans lesquelles les rencontres de catégorie A et B peuvent être reportées.



Tout refus de participer à un match officiel alors même que les protocoles sanitaires sont respectés entraînera le forfait de l’équipe ayant refuséde participer à la rencontre.



Motifs de report



Un match peut être reporté pour cause de COVID, si: Le match est prévu pendant une période de quarantaine de l’équipe;ou

Après la fin de la quarantaine, si minimum deux gardiens de l’effectif ne sont toujours pas autorisés à rejouer;ou

Après la fin de la quarantaine, cinq (5) joueurs ou plus ne sont toujours pas autorisés à rejouer.

Pour les rencontres de Synerglace Ligue Magnus, le nombre de joueurs est apprécié par rapport à la liste des joueurs qualifiés par la Commission d’homologation et de qualification de la FFHG.



Pour les autres divisions,la liste des joueurs est composée des joueurs ayant déjà figuré sur une feuille de match pour la saison en cours.



Un joueur écarté du groupedu faitde symptômes et/oud’une température supérieure à 38° (avant départ en déplacement ou à l’arrivée de la patinoire)sera considéré comme «cas COVID» en attente des résultats du test.



Dans le cas où une équipe est mise en «quarantaine»,un délai de deux (2)jours d’entrainement après la fin de la quarantaine devra être pris en compte avant la reprise de la compétition.



Tout club peut décider de jouer le match et/ou de ne pas solliciter de reportalors même qu’il présenteun effectif réduit, à condition que les protocoles sanitaires soient respectés.



Toute demande de report sera traitée par la commission sportive concernéequi pourra, si elle l’estime nécessaire, transmettre le dossier auBureau directeur de la FFHG.



Procédure de report



Toute demande de report doit être adresséeà la celluleCOVID de la FFHG, en remplissant le formulaire spécifiqueau plus tard 48h avant le début du match concerné,à l’adresse suivante:cellule.covid@ffhg.eu.



De même , en cas de report du fait de cas détectésau départ en déplacementou à l’arrivée à la patinoire, le même formulaire doit être adressé à cellule.covid@ffhg.eu et le club doit alerter le permanent de la cellule dont les coordonnées sont listées sur le formulaire.



Le club devra informer la cellule COVID de la FFHG de toute évolution de la situation.



Plus généralement, toute suspicion entraînant un isolement et/ou tout cas positif doitêtre déclaré à la cellule COVID de la FFHG.



Prise en charge des frais suite à un reportde matchpour cause de COVID-19(hors 48H) Une équipe qui se déplace ne peut pas jouer du fait de cas positifs de COVID Les frais engendrés (ses propres frais de déplacement, les charges non remboursables de l’équipe recevant) sont à la charge de cette équipe Une équipe qui reçoit ne peut pas jouer du fait de cas de COVID Les frais engendrés (les propres frais de déplacement de l’équipe visiteuseet ses propres frais)sont à la charge de cette équipe Un arbitre s’est déplacé mais ne peut pas officierdu fait de laCOVID-19 (symptômes à l’arrivée et/ou températuresupérieure à 38°) L’arbitre informe sans délaile référent arbitrage.



Le club organisateur lui rembourse ses frais de déplacementmaisaucune indemnité d’arbitrage n’est due.



Règles applicables des championnats SLM, D1, D2 et D3 en cas de report de matchs Pour la Saison Régulière: Si certains matchs de la saison régulière ne pouvaient pas être reportés, et après validation de l’impossibilité́du report par la commission sportive, le mode de calcul suivant devra être utilisépour classer les équipes pour l’accès aux Play Off :



A condition que l’équipeconcernéeait jouéau minimum¾ des matchs, la moyenne du nombre de points qu’elle a acquis par match pendant les matchs jouéssera appliquée aux matchs non joués: ainsi en SLM si une équipe a obtenu 39 points en 39 matchs jouéset ne peut pas jouer 5 rencontres : elle se verra attribuer 5 points supplémentairesau classement et sera considéréecomme ayantfinalement obtenu 44 points en 44 matchs àl’issu de la saison régulière. Pour les Phases Finales (Play Offs) Une équipe n’ayant pas effectuéau moins ¾ de la saison régulière ne pourra pas participer aux Play Offs et jouera donc la poule de relégation.



Si une équipe est dans l’impossibilitéde jouer une série ou de la finir (les mêmes conditions que pour la saison régulière s’appliquent quant àl’évaluation de la capacitéàjouer un match), celle-ci sera considérée comme forfait et son adversaire qualifié pour le tour suivant.



Si les play-offs et/ou les play-down ne pouvaient pas avoir lieu ou s’ils ne pouvaient pas être menés àl eur terme selon le format et les dates prévus: Si tous les matchs du championnat régulier on été joués

Pour la SLM:le titre de champion de Francen’est pas attribué

Pour la D1/D2/D3:le vainqueur de la saison régulière est déclaré champion et acquière le droit de monter si son dossier est validé

Le dernier (SLM, D1) ou les 2 derniers (D2) descendent en division inférieure

Si tous les matchs du championnat régulier n’ont pas été joués en D1/D2/D3

Le titre de Champion n’est pas attribué

Ces dispositions sportives spécifiques seront réévaluées avant le 15 janvier au cas oùles conditions d'organisation (sanitaire, calendrier) permettraient d'assouplir ces mesures.











