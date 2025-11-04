Ligue Magnus Hockey sur glace - Communiqué FFHG - Suite Grenoble vs Angers Communiqué suite au match Grenoble – Angers Source : Media Sports Loisirs / FFHG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 02/12/2025 à 17:38 Tweeter FFHG le 02 Déc 2025 15:57 La Fédération Française de Hockey sur Glace condamne avec la plus grande fermeté les comportements et incidents graves qui se sont produits lors de la rencontre Grenoble-Angers le 30 novembre dernier. Le hockey sur Glace est un sport d’engagement et d’intensité mais ces agissements vont à l’encontre des valeurs de notre discipline que sont le respect et la tolérance.

Le Bureau Directeur fait confiance à la Commission d’Infraction aux Règles du Jeu, la CIRJ MAGNUS, l’instance disciplinaire indépendante en charge pour gérer ce sujet. L’ensemble des clubs de Synerglace Ligue Magnus, réunis lundi 1er décembre par le président de la FFHG, Pierre-Yves Gerbeau, ont tous réaffirmé que ces agissements sont inacceptables et qu’un rappel sera fait aux acteurs du jeu.



Le hockey sur glace est porteur de valeurs telles que le respect et la tolérance. Ensemble, contribuons à ce que chaque rencontre soit un moment convivial dans un environnement sans violence : respectons l’adversaire, les installations et tous les acteurs du jeu.



Le Bureau Directeur fait confiance à la Commission d'Infraction aux Règles du Jeu, la CIRJ MAGNUS, l'instance disciplinaire indépendante en charge pour gérer ce sujet. L'ensemble des clubs de Synerglace Ligue Magnus, réunis lundi 1er décembre par le président de la FFHG, Pierre-Yves Gerbeau, ont tous réaffirmé que ces agissements sont inacceptables et qu'un rappel sera fait aux acteurs du jeu.Le hockey sur glace est porteur de valeurs telles que le respect et la tolérance. Ensemble, contribuons à ce que chaque rencontre soit un moment convivial dans un environnement sans violence : respectons l'adversaire, les installations et tous les acteurs du jeu.











