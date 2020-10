Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - Compétions européennes annulées En raison de la situation sanitaire, les compétitions européennes sont annulées Source : communiqué des Brûleurs de Loups / CHL / IIHF La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 13/10/2020 à 18:11 Tweeter La Champions Hockey League (CHL) vient d'annoncer l'annulation de la compétition pour cette saison. Les Brûleurs de Loups de Grenoble devaient rencontrer le club de Mannheim Adler lors d'un premier tour en aller/retour dont les deux matchs devaient se disputer à Mannheim les 17 et 18 novembre.



La compétition, dont le format avait été adapté compte tenu du contexte et de la crise sanitaire, devait débuter mi-novembre (17 et 18 novembre). La situation actuelle ne permettant pas de maintenir la compétition dans les meilleures conditions, l’organisation de la CHL a pris la décision d’annuler cette édition 2020/2021.



“La santé et la sécurité de toutes les équipes participantes sont de la plus haute priorité, et avec l’évolution actuelle de la situation épidémiologique, nous ne serions pas en mesure de garantir les meilleures conditions pour tout le monde” annonce l’organisation de la Champions Hockey League via un communiqué officiel.



L'IIHF avait également pris la décision d'annuler la Continental Cup (fin août). Les Gothiques d'Amiens avaient obtenu l'organisation de leur groupe en novembre avec la réception de Asiago (Italie), Ljubljana (Slovénie) and Frederikshavn (Danemark). The CHL board has decided to cancel the CHL 2020/21 season due to the impact of the Covid-19 pandemic situation.

Read the full statement: https://t.co/IrmGCAEAZ5#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/wWJ9wEUG9X — Champions Hockey League (@championshockey) October 13, 2020

The IIHF Council, following the recommendations of the IIHF COVID-19 Expert Group, has decided to cancel the 2020/21 IIHF Continental Cup, due to the ongoing pandemic. https://t.co/vuvYfduGHz — IIHF (@IIHFHockey) August 25, 2020











