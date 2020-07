Division 3 : Compiègne (Les Lions) Hockey sur glace - Compiègne recherche d’un joueur entraîneur mineur Hockey sur glace - recrutement - Compiègne Source : Annonce de Compiègne La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 15/07/2020 à 11:00 Tweeter Les Lions sont à la recherche d’un joueur D3 qui aura un rôle d'entraîneur mineur (y compris coaching junior) pour la prochaine saison !



Dans le but de préparer notre saison de D3 ainsi que la formation des jeunes Lions, nous sommes à la recherche d’un profil précis : un joueur d’un niveau D1/D2 capable de jouer un grand rôle dans notre équipe mais aussi de devenir entraîneur des Lions. En CDD à temps partiel, ce joueur-entraîneur s'installera dans le Compiègnois : Le club proposera des aides afin de trouver un emploi complémentaire et un logement.



Alors si tu es un joueur-entraîneur répondant à ces critères et que tu souhaites t’intégrer dans un projet humain, sportif et de transmission, ce projet est fait pour toi.



N’hésite plus, contacte directement dimbogus@hotmail.fr et rejoins les Lions pour un projet exaltant ! © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo