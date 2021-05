Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 3 : Compiègne (Les Lions) Hockey sur glace - Compiègne recherche un entraîneur Hockey sur glace - recrutement entraîneur - Les Lions de Compiègne Source : Annonce de Compiègne La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 26/05/2021 à 11:30 Tweeter Le HCC recherche un entraîneur de hockey sur glace

Le Hockey Club Compiègnois (HCC) est le seul club de hockey dans l'Oise, le second de Picardie. En pleine expansion grâce à un recrutement dynamique depuis plusieurs années, le HCC compte 250 licenciés en 2020 (275 en 2019), et accueille les enfants à partir de 4 ans au sein de l'école de Hockey.



Le HCC engage différentes équipes mixtes au sein des championnats mineurs de la zone Nord-Champagne-Normandie, depuis les U7 jusqu'au U20. Le HCC compte trois équipes seniors : équipe senior fanion engagée en championnat national division 3, équipe senior loisir engagée dans le Trophée Fédéral, et une équipe loisir débutant.

Pour favoriser la reprise après la crise sanitaire, Le HCC a décidé de renforcer son encadrement technique : nous recherchons un(e) candidat(e) motivé(e) pour le poste d'entraîneur de Hockey sur glace.

En fonction de vos diplômes, compétences et formations futures : CDD ou CDI, Temps partiel ou plein, à partir de fin Août 2021.



Expériences professionnelles souhaitées :

Joueur(se) ou ancien(ne) joueur(se) de Hockey-sur-glace, actuel entraîneur en poste ou en formation



Compétences : Capacité à encadrer des enfants, un groupe d'adulte, communication, curieux, autonome dans la préparation des séances d'entrainements. être force de proposition (tant sur le hockey mineur que sur le senior), Permis B, Maîtrise des outils Pack-Microsoft Qualifications : Titulaire à minima d’un CQP ou DE, ou souhaitant être accompagné(e) dans la formation.

Le candidat sera placé sous l'autorité de l'entraîneur général du club de Compiègne et travaillera en étroite collaboration avec les bénévoles du clubs, les dirigeants d'équipe, le bureau & le comité du HCC



Principales missions : Participer aux actions de recrutement au niveau de l'école de hockey (forum, journées portes ouvertes, etc...)

Préparer et encadrer les entraînements sur glace pour les catégories dont le candidat sera responsable.

Coacher les équipes en plateau ou compétition le week-end

Participer activement aux manifestations organisées par le club : stages, tournois, scolaire, autres partenariats, etc. Contact :

Envoyer lettre + CV à pascal.mignonhcc@gmail.com ou tel : 0608940026 © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur