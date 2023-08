Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 3 : Compiègne (Les Lions) Hockey sur glace - Compiègne recherche un ENTRAINEUR GENERAL Suite à la démission de leur coach, pour raisons personnelles, les Lions sont à la recherche de leur nouvel entraîneur général. Source : Annonce de Compiègne La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 24/08/2023 à 17:30 Tweeter

ENTRAINEUR GENERAL - MANAGER GENERAL SPORTIF Le Hockey Club Compiègnois (HCC) est le premier club de hockey dans l’Oise, le second de Picardie. A seulement 45 min de Paris, 30min de l’Aéroport Charles de Gaule, nous sommes en pleine expansion grâce à un recrutement dynamique depuis plusieurs années, Le HCC compte ainsi 260 licenciés et accueille les enfants à partir de 4 ans au sein de l’école de Hockey.

Le HCC engage différentes équipes mixtes au sein des championnats mineurs de la zone IDF Nord-Champagne-Normandie, depuis les U7 jusqu’aux U20.

Le HCC compte aussi trois équipes seniors : équipe senior fanion engagée en championnat national division 3, équipe senior loisir engagée dans le Trophée Fédéral, et une équipe loisir débutant.

Le HCC dispose d’un sport étude lycée depuis 5 ans et prévoit un sport étude collège à partir de la saison 2023/2024. Le HCC recrute

son nouvel entraineur général / manager général sportif pour septembre 2023

Profil souhaité : Titulaire d’un DE JEPS (ou diplômes équivalent).

Entraineur expérimenté, capable de prendre en charge la responsabilité sportive du club, possédant une bonne expérience (idéalement auprès de club élite), vous souhaitez vous investir dans le développement de la formation des mineurs (sport études), mais aussi de la catégorie senior D3.

Entraineur polyvalent, vous souhaitez rejoindre un club familial avec des ambitions importantes.

Compétences : Manager, très bonne capacité à encadrer des enfants et à manager des entraineurs adjoints.

Bon communiquant, autonome et organisé au niveau de la préparation des séances d’entrainements, force de proposition.

Vous êtes capable de créer, organiser et animer des séances sur glace durant la saison et hors glace ou activités motivantes durant la fermeture annuelle de la patinoire.

Permis B, Idéalement Maîtrise des outils Pack-Microsoft. Le candidat sera placé sous l’autorité du bureau du club de Compiègne et travaillera en étroite collaboration avec les bénévoles du club, les dirigeants d’équipe, le comité du HCC.

Principales missions : Organiser, planifier le programme sportif de la semaine et du week-end.

Manager l’équipe d’entraineurs salariés et bénévoles.

Préparer et encadrer les entraînements sur glace tant pour les mineurs (y compris sports études) et seniors, de manière à permettre le développement du joueur et d’améliorer le niveau général des équipes, tout en assurant une bonne fidélisation des licenciés.

Organiser et participer aux actions de recrutement au niveau de l’école de hockey (forum,journées portes ouvertes, session de découverte du hockey, etc…).

Coacher les équipes en compétition le week-end

Participer activement aux manifestations organisées par le club : stages, tournois, partenariats, etc… Conditions : Plein temps (35h/semaine), salaire selon expérience, poste à pourvoir immédiatement.

Contact

Envoyer lettre + CV à pascal.mignonhcc@gmail.com

ou

tel : 0608940026

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











