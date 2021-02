COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA FFHG du 25/02/2021

CONFÉRENCE DE PRESSE DES SPORTS DE SALLE

Denis Masseglia, président du CNOSF, Jean-Pierre Siutat, président de la FF Basket, Philippe Bana, président de la FF Handball, EricTanguy, président de la FF Volley, et Luc Tardif, président de la FF Hockey Sur Glace ont tenu une conférence de presse à la Maison du Sport Français ce jeudi matin, accompagnés de nombreux président.es de fédérations de sport de salle. L’objectif est d’alerter les pouvoirs publics, le gouvernement en premier, sur la situation actuelle des fédérations de sport de salle et des conséquences de la crise sanitaire sur leur écosystème respectif.



Depuis plusieurs mois, les sports de salle font face à des restrictions qui affaiblissent leurs clubs, notamment sur la perte de licenciés : entre -15% et -57% en fonction des fédérations. Aujourd’hui, au CNOSF, face aux manques de visibilité et de moyens, ils ont souhaité exprimer la détresse de leurs équipes dirigeantes, de leurs clubs, de leurs licenciés et de l’ensemble des bénévoles qui font la richesse de leur sport.



Avec la fermeture des gymnases et l’activité sportive en suspens, il leur est impossible de faire des prévisions sur le report ou l’annulation de leurschampionnats et doivent faire face à la gronde croissante et puissante de leurs licenciés, à qui ils ne peuvent apporter de réponse ; il leur est également impossible d’anticiper, seuls, à un plan ambitieux de reprise pour les saisons à venir qui seront très périlleuses, juste avant le grand rendez-vous de Paris 2024.



D’un point de vue financier, les aides proposées par le Ministère en charge des Sports ne pourront couvrir tous les manques à gagner des clubs, de plus en plus en danger.



Les présidents ont donc souhaité des réponses concrètes, en particulier :

Un retour des pratiquants dans les clubs dès que possible (surtout les jeunes) selon des protocoles sanitaires adaptés ; un soutien significatif pour doter les clubs de masques sportifs ; un « certain» accueil de partenaires et public (dito : la culture) ;

Un fonds de soutien direct pour les fédérations de sports de salle beaucoup plus touchées que les sports en extérieur ;

Une défiscalisation des licences pour les sports de salle qui n’ont pas puêtre pratiqués cette saison ;

Une visibilité immédiate sur le Pass’Sport, un dispositif simple et efficace au service du monde fédéral qui permet de préparer la saison 2021-22 ;

La création d’emplois aidés au sein des fédérations pour accompagner les clubs en vue d’une relance dès cet été 2021 ;

Une campagne de communication nationale quand tous les sports seront autorisés.

L’initiative de regrouper tous les sports de salle autour de ce message commun a permis à chacun de se faire entendre. Aujourd’hui, les président.es des fédérations qui ont pris parole, d’une même voix, espèrent faire écho auprès du Ministère en charge des Sports et surtout, espèrent faire changer les choses. L’ambition est de faire prendre conscience de l’impact sanitaire, sportif, économique et social dans lequel les clubs et les licenciés se trouvent à ce jour. Mais surtout, d’ouvrir le débat avec tous les acteurs pour trouver des solutions, communes, rapides et efficaces.



Luc Tardif, Président de la Fédération Française de Hockey sur Glace : « « Tous les sports de salle ont la même problématique avec une interdiction de pratique sauf pour les équipes professionnelles. Nous avons très peu de perspective de reprise. Nos clubs sont en grande difficulté économique et nos bénévoles se retrouvent dansune position difficile. Le but est d’alerter les pouvoirs publics sur notre situation et de revendiquer toute une série de mesures. Nous avons l’impression que le sport amateur n’est pas la préoccupation du gouvernement à l’heure actuelle, il faut donc sefaire entendre. »



Eric Tanguy, Président de la Fédération Française de Volley : « Nous sommes réunis aujourd’hui pour partager une problématique commune et nos constats. Nous sommes inquiets pour la survie de nos fédérations, nous ne voyons pas le bout dutunnel. La reprise des compétitions et des entraînements est plus que compromise et nous sommes dans une situation très inconfortable vis-à-vis de nos clubs et de nos licenciés. Il est impossible de les satisfaire et ils nous demandent de trouver des solutions. Nous étudions toutes les solutions possibles mais un grand nombre de licenciés ne veulent plus reprendre. Ils ont perdu la volonté et la passion, tandis que certains voient l’œuvre d’une vie disparaître. Il est question de la survie des fédérations,mais il est surtout question de la survie de nos clubs et de nos sports. »



Philippe Bana, Président de la Fédération française de handball : « Le sport amateur est en danger et en souffrance. Nous sommes très inquiets et nous comprenons la colère de nos licenciés. Nous sommes réunis ici pour dire stop ; il y a un danger que personne ne voit sur les licenciés et les clubs. L’angoisse est surtout autour de la reprise et de son équilibre financier qui est très instable. Nous avons mis un place un plan de soutien de 5 millions d’euros et nous sommes également en train de sécuriser un plan de reprise, de développement éducatif, sur lequel nous nous mettrons en danger, nous fédération, mais c’est notre rôle. Nous serons solidaires de nos clubs et nous souhaitons le crier devant tout le monde. »



Jean-Pierre Siutat, Président de la Fédération française de basket-ball :« Certains sports n’ont pas vu l’ombre d’une compétition depuis près d’un an. Nous représentons, tous ensemble, plus de deux millions de licenciés etplus de 27 000 clubs en souffrance. Nous avons très peu soutien de l’Etat, aucun sur le plan financier. J’estime que 50% de nos bénévoles ne reprendront pas le chemin de nos clubs dans l’avenir. Nous sommes très inquiets pour la saison prochaine malgré unplan de relance que nous essayons de mettre en place. »



Les fédérations présentes à cette conférence :

Fédération française de badminton, Fédération française de basket-ball, Fédération française de boxe, Fédération française de bowling et sports de quille, Fédération française de gymnastique, Fédération française de handball, Fédération française de hockey sur glace, Fédération française de judo, Fédération française de karaté, Fédération française de kick boxing, Fédération française de lutte, Fédération française de savate, Fédération française de sports de glace, Fédération française de tennis de table, Fédération française de volley, Fédération française de taekwondo.