Hockey sur glace - Conférence spéciale Gardiens à Paris Our Zone Hockey Goalies propose une conférence avec démo sur glace le samedi 13 avril de 10h15 à 16h30 Source : Our Zone Hockey Goalies Posté par Hockey Hebdo le 23/03/2024 à 19:36 Tweeter



Conférence spéciale GARDIENS DE HOCKEY à Paris Athlète ? Parents ? Entraîneur ? Fan de hockey ?Conférence spéciale GARDIENS DE HOCKEYà Paris

le samedi 13 avril de 10h15 à 16h30

Salle et patinoire de l’Accor Arena





Au programme :



Partie sur glace 11h -12h30 démo avec micro d’un entraînement type

(spectateurs en bord de glace)



Pause 12h30 - 14h



Partie théorique + témoignages athlètes en salle de 14h à 16h30



Vous êtes TOUS invités à ce moment dédié uniquement au poste de gardiens de hockey (glace et roller)



Venez nombreux



Inscriptions gratuites par mail :

