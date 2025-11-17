Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - Conti Cup : Les résultats - Angers en final ! Après trois journées européennes à l'Ice Park d'Angers, les Ducs en terminant à la 2ème place se sont qualifiés pour le tour FINAL. Source : Média Sports Loisirs La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 17/11/2025 à 06:35 Tweeter Ces vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 novembre, Les Ducs d'Angers accueillent le round 2 de la Continental Cup.

Pour se qualifier pour la finale, les Ducs devront terminer à la première ou deuxième place de ce tour. Vendredi 14 nov. 16h30 SG Cortina ACS Gyergyoi HK 5 - 3 (3-1 0-1 2-1) 20h30 HK Mogo Ducs d'Angers 4 - 6 (0-2 3-1 1-3) Samedi 15 nov. 16h30 SG Cortina HK Mogo 0 - 3 (0-0 0-2 0-1) 20h30 Ducs d'Angers ACS Gyergyoi HK 3 - 1 (2-0 0-0 1-1) Dimanche 16 nov. 14h30 ACS Gyergyoi HK HK Mogo 2 - 6 (1-2 1-4 0-0) 18h30 Ducs d'Angers SG Cortina 3 - 4 (2-1 1-2 0-1)







