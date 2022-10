Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - Conti Cup Programme et résultats du 2ème tour à Angers Programme des 14,15 et 16 octobre du 2ème tour groupe C à Angers qui verra s'affronter les Ducs d'Angers, le SC MIERCUREA CIUC (Roumanie), le FERENCVAROSI TC (Hongrie) et le vainqueur du premier tour du groupe A KHL SISAK (Croatie, vainqueur du groupe A au round 1). Source : Média Sports Loisirs / Ducs d'Angers La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 15/10/2022 à 20:33 Tweeter

Calendrier de la compétition

14 oct

16h30 SC MIERCUREA CIUC KHL SISAK 5 - 0 (2-0 0-0 3-0) 20h00 FERENCVAROSI TC LES DUCS D’ANGERS 5 - 8 (0-2 2-4 3-2)

15 oct

16h30 SC MIERCUREA CIUC FERENCVAROSI TC 0-0 20h00 LES DUCS D’ANGERS KHL SISAK 0-0

16 oct

14h00 KHL SISAK FERENCVAROSI TC 0-0 17h30 LES DUCS D’ANGERS SC MIERCUREA CIUC 0-0





