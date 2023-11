Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - Conticup 2024 – 1/2 - Résultats et programme Programmes et résultats des rencontres des demi-finales de la Coupe Continentale 2024 qui se déroulent ce week-end du 17 au 19 novembre 2023 à la patinoire de Pôle-Sud à Grenoble Source : Média Sports Loisirs / FFHG La redaction Posté par Hockey Hebdo le 18/11/2023 à 00:41 Tweeter

PROGRAMME DES 3 JOURNEES

Dates Rencontres Horaires Résultats Media Vendredi 17 nov. Cardiff Astana 16H00 4 - 5

(0-0 2-3 2-2) Article

& photos Grenoble Jelgava 20H15 1 - 3

(0-0 1-1 0-2) Article

& photos Samedi 18 nov. Jelgava Cardiff 16H00 - Grenoble Astana 20H15 - Dimanche 19 nov. Astana Jelgava 15H00 - Cardiff Grenoble 19H15 -



PRESENTATION DES EQUIPES (cliquer)



DIFFUSIONS



L'intégralité des rencontres la chaîne youtube des brûleurs de loups de Grenoble

Lien IIHF

Chaine youtube des BDL



Bein Sports 3

diffusera les trois rencontres de Grenoble en direct les vendredi, samedi et dimanche.



TéléGrenoble

diffusera, en différé, les matchs des BDL de vendredi (23h00) et samedi (23h00) et, en direct, les deux matchs de dimanche.





diffusera les trois rencontres de Grenoble en direct les vendredi, samedi et dimanche.diffusera, en différé, les matchs des BDL de vendredi (23h00) et samedi (23h00) et,, les deux matchs de dimanche. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.













trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur