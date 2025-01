Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - Continental Cup : Grenoble a un match du titre Les Brûleurs de Loups sont à Cardiff au Pays de Galles pour la finale de la Continental Cup IIHF. Source : iihf/télé grenoble jcs Posté par Hockey Hebdo le 19/01/2025 à 11:48 Tweeter Dans cette finale inédite à 3 clubs, Cardiff et Grenoble ont gagné leur premier match et vont se disputer le titre en fin de journée.

Le club kazakh d'Arlan Kokschetau a déclaré forfait pour des raisons de visas non accordés pour ses joueurs russes, mais il se pourrait bien que cette excuse ne cache des raisons budgétaires.

Du côté des polonais, 4 joueurs canadiens n'ont pu faire le déplacement pour des raisons de visa également.



Le planning initial sur 4 jours a été conservé. Cardiff a ouvert le bal jeudi 16 janvier avec une victoire sur les polonais de Katowice (6-3).

Ce samedi 18 janvier, les Brûleurs de Loups jouaient contre les polonais. Après avoir ouvert le score au premier tiers par Adel Koudri, les grenoblois ont concédé 2 buts au 2e tiers. Les BDL ont remis les compteurs à égalité à 5 minutes de la fin, pour finalement s'imposer aux tirs aux buts par Aurélien Dair (7 tireurs de chaque côté, 2 tirs convertis pour Grenoble, 1 tir pour Katowice).

Pour Cardiff ou Grenoble, il faudra s'imposer dans le dernier match pour remporter le tournoi. Katowice termine à la 3e place.



La finale de ce tournoi aura lieu ce dimanche à 19h et sear diffusé sur l'antenne et le site internet de Télé Grenoble (cliquer sur "LE DIRECT" en haut de page) via leur chaine Twitch



Matchs :

jeudi 16 janvier : Katowice - Cardiff : 3 - 6 (0-0 1-5 0-1)

samedi 18 janvier : Grenoble - Katowice : 3 - 2 (1-0 0-2 1-0 0-0 2-1)

dimanche 19 janvier : Cardiff - Grenoble 19h



Classement :

1. Cardiff 3 pts

2. Grenoble 2 pts

3. Katowice 1 pt



Page du tournoi sur le site de l'IIHF

