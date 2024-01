Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - Continetal Cup : Le Nomad Astana champion Les Kazakhs du Nomad Astana sont champions de la Continental Cup Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/01/2024 à 18:52 Tweeter hcbarys.kz

Sans trop de surprise ni de suspense, le Nomad Astana a surclassé la finale de la Continental Cup qui se tenait au Pays de Galles et est désigné champion 2024 sans contestation possible. Les Danois des Blue Foxes d'Herning terminent second, juste devant les Devils de Cardiff, les Polonais du GKS Katowice terminent la marche avec une victoire tout de même.



Classement :

Nomad Astana : 9 pts Herning Blue Foxes : 4 pts Cardiff Devils : 3 pts GKS Katowice : 2 pts











