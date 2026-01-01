Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - Coupe Continentale : Angers démarre mal Les Ducs sont tombés sur un bec en ouverture de la demi-finale de la Coupe Continentale Source : iihf.com Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/01/2026 à 21:18 Tweeter iihf Herning domine nettement Angers en Coupe Continentale

La superfinale de la coupe continentale 2026 se tient à Nottingham. Les six équipes présentes sont divisées en deux groupes de trois. Dans le groupe B, on retrouve les Ducs d'Angers vice-champions en titre et vainqueurs de la Coupe de France de l'année dernière, mais également le vice-champion en titre danois, Herning, le vice-champion kazakh, le Torpedo Öskemen. Du beau linge donc en Anjou.



Les Angevins débutaient leur campagne face au Blue Fox de Herning. Leader de la Metal Ligaen, les renards bleus n'ont pas fait de détails en dominant nettement les Ducs. Après un premier tiers sans but, c'est Angers qui frappe en premier avec un but de Charbonneau dès la première minute de jeu du deuxième vingt. Prokop ne tarde pas à égaliser en profitant de la déviation de Llorca dans son propre but. Profitant de l'indiscipline locale, Herning passe devant par Pastujov puis double son avance toujours en powerplay grâce à Bau Hansen. Au dernier tiers, Linnet creuse encore l'avance du Blue Fox qui s'imposent donc de trois longueurs.

Un succès quasiment décisif pour les Danois qui met quasiment fin aux espoirs de finale des Ducs. En effet dans un groupe à trois où seul le premier rejoint la finale. Angers peut encore espérer s'en sortir avec des calculs d'apothicaires. Prochaine rencontre pour Angers face au Torpedo vendredi après-midi, il faudra gagner nettement, tout en espérant que les Kazakhs aient gagné la veille contre le Blue Fox.



