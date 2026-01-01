 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Europe : Continental Cup - CHL
Hockey sur glace - Coupe Continentale : Angers dernier
 
Battu en match de classement, les Ducs terminent au dernier rang de la superfinale européenne
 
Source : iihf.com Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 17/01/2026 à 18:17
Photo hockey Coupe Continentale : Angers dernier - Europe : Continental Cup - CHL
iihf.com
Mogo déjoue Angers au dernier match

Après avoir loupé sa qualification pour une médaille. Les Ducs se retrouvaient dans un ultime match de classement opposés au HK Mogo, club de Riga. Les Lettons ouvrent le score au premier tiers mais il ne faut que trente secondes à Angers pour égaliser grâce à Halley. Les Angevins accélèrent et passent devant au début du deuxième tiers sur un but de Gaborit. Mogo attend son heure et Krums égalise logiquement. Avec un score de parité après quarante minutes tout reste à faire. Ziemins remet les Rigois devant. Une fois encore, Angers réagit du tac au tac et Ritz égalise assez vite. Maslovskis remet rapidement Mogo devant. Le score ne bouge plus jusqu'à la fin et ce sont bien les Lettons qui s'imposent et terminent cinquièmes. Angers sera complètement passé à travers sa compétition et termine sixième et dernier. 

Dans le match de cet après-midi, Herning s'est imposé difficilement aux tirs au but contre Katowice 3-2 et termine donc en bronze sur le fil. La finale se déroulera ce soir. 

 
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 