Après avoir loupé sa qualification pour une médaille. Les Ducs se retrouvaient dans un ultime match de classement opposés au HK Mogo, club de Riga. Les Lettons ouvrent le score au premier tiers mais il ne faut que trente secondes à Angers pour égaliser grâce à Halley. Les Angevins accélèrent et passent devant au début du deuxième tiers sur un but de Gaborit. Mogo attend son heure et Krums égalise logiquement. Avec un score de parité après quarante minutes tout reste à faire. Ziemins remet les Rigois devant. Une fois encore, Angers réagit du tac au tac et Ritz égalise assez vite. Maslovskis remet rapidement Mogo devant. Le score ne bouge plus jusqu'à la fin et ce sont bien les Lettons qui s'imposent et terminent cinquièmes. Angers sera complètement passé à travers sa compétition et termine sixième et dernier.
Dans le match de cet après-midi, Herning s'est imposé difficilement aux tirs au but contre Katowice 3-2 et termine donc en bronze sur le fil. La finale se déroulera ce soir.