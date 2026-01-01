Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - Coupe Continentale : Angers dernier Battu en match de classement, les Ducs terminent au dernier rang de la superfinale européenne Source : iihf.com Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/01/2026 à 18:17 Tweeter iihf.com Mogo déjoue Angers au dernier match

Après avoir loupé sa qualification pour une médaille. Les Ducs se retrouvaient dans un ultime match de classement opposés au HK Mogo, club de Riga. Les Lettons ouvrent le score au premier tiers mais il ne faut que trente secondes à Angers pour égaliser grâce à Halley. Les Angevins accélèrent et passent devant au début du deuxième tiers sur un but de Gaborit. Mogo attend son heure et Krums égalise logiquement. Avec un score de parité après quarante minutes tout reste à faire. Ziemins remet les Rigois devant. Une fois encore, Angers réagit du tac au tac et Ritz égalise assez vite. Maslovskis remet rapidement Mogo devant. Le score ne bouge plus jusqu'à la fin et ce sont bien les Lettons qui s'imposent et terminent cinquièmes. Angers sera complètement passé à travers sa compétition et termine sixième et dernier.



Dans le match de cet après-midi, Herning s'est imposé difficilement aux tirs au but contre Katowice 3-2 et termine donc en bronze sur le fil. La finale se déroulera ce soir. Après avoir loupé sa qualification pour une médaille. Les Ducs se retrouvaient dans un ultime match de classement opposés au HK Mogo, club de Riga. Les Lettons ouvrent le score au premier tiers mais il ne faut que trente secondes à Angers pour égaliser grâce à. Les Angevins accélèrent et passent devant au début du deuxième tiers sur un but de. Mogo attend son heure etégalise logiquement. Avec un score de parité après quarante minutes tout reste à faire.remet les Rigois devant. Une fois encore, Angers réagit du tac au tac etégalise assez vite.remet rapidement Mogo devant. Le score ne bouge plus jusqu'à la fin et ce sont bien les Lettons qui s'imposent et terminent cinquièmes. Angers sera complètement passé à travers sa compétition et termine sixième et dernier.Dans le match de cet après-midi, Herning s'est imposé difficilement aux tirs au but contre Katowice 3-2 et termine donc en bronze sur le fil. La finale se déroulera ce soir.



© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...