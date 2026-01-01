Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - Coupe Continentale : Angers vainqueur mais sans médaille Angers a terminé la demi-finale sur une victoire mais pas suffisante pour être dans le top 4 Source : iihf.com Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 16/01/2026 à 22:42 Tweeter iihf Victoire en prolongation mais dernière place pour Angers

Angers avait bien mal démarré sa superfinale de Coupe Continentale à Nottingham. Après sa nette défaite contre Herning, il fallait espérer. Et le Torpedo Öskemen régalait les Ducs en corrigeant le Blue Fox danois. Au dernier match les Angevins avaient donc encore leur destin entre les crosses. Il fallait l'emporter de quatre buts d'écart contre les Kazakhs, espoir bien mince.

Après quarante minutes sans but, les Ducs frappaient en premier. Ritz puis Halley donnaient deux longueurs d'avance, la moitié du chemin était fait. L'indiscipline qui avait déjà coûté cher au premier match plombait encore les Angevins. Panchenko réduit l'écart en powerplay. Angers n'y est plus et le temps joue contre elle, Paredes sort le gardien très tôt pour tenter de jouer le coup. Aldabergenov égalise dans la cage vide. Echec et mat pour les Ducs qui termineront tout de même sur une bonne note avec un but victoireux d'Archambault.

Öskemen avec quatre points remporte le groupe B de ces demi-finales et rejoint la finale contre Nottingham qui n'a pas tremblé à domicile avec deux nettes victoires. Herning second du groupe affrontera Katowice pour la médaille de bronze. Les Ducs ne peuvent plus rien espérer si ce n'est d'éviter la dernière place du groupe dans le match des troisièmes contre Mogo, le club de Riga.



Classement :



