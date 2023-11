Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - Coupe Continentale : Les finalistes Les quatre finalistes de l'édition 2024 de la Coupe Continentale sont connus Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/11/2023 à 07:56 Tweeter

Dans le Groupe E qui se déroulait à Grenoble, on le sait ce sont les Kazakhs du Nomad Astana qui remportent le groupe avec trois victoires en trois matchs. Les Devils de Cardiff remportent le deuxième ticket en laissant sur le côté les Lettons du Zemgale Jelgava et bien sûr les Brûleurs de Loups de Grenoble qui n'ont pas remporté le moindre point.



Dans le groupe F à Cortina d'Ampezzo, les Italiens ratent également leur qualification à domicile en terminant troisième. juste devant les Hongrois de Ferencváros qui ferment la marche. Les Blue Foxes de Herning prennent donc la deuxième place pour un petit point et les Danois rejoignent la finale. Le groupe a été dominé par les Polonais du GKS Katowice, le champion en titre de PHL a gagné deux matchs et perdu un en prolongation.



