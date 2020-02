Coupe de France Hockey sur glace - Coupe de France - Diffusion TV - WEB Diffusion de la Finale de la Coupe de France sur la TNT et le web. Source : FFHG La rédaction / gb / FFHG Posté par Hockey Hebdo le 14/02/2020 à 12:00 Tweeter Après accords avec plusieurs prestataires de télédiffusion, la FFHG informe que la Finale de la Coupe de France de hockey sur glace opposant Les Dragons de Rouen aux Gothiques d'Amiens se jouant à guichet fermé à l'AccorHotels Aréna le dimanche 16 février 2020 sera retransmise sur la TNT et le WEB.





Diffusion TV/WEB

À suivre en direct dès 15h sur : TV : France 3 Picardie, France 3 Normandie et France 3 St-Pierre-et-Miquelon

France 3 Picardie, France 3 Normandie et France 3 St-Pierre-et-Miquelon WEB : Les sites de Sport en France, France Télévisions, Fanseat et de la FFHG. À suivre en différé dès 18h sur : TV : la chaîne Sport en France (Canal 174 avec Orange, Canal 192 avec Bouygues, Canal 190 avec Free et Canal 129 avec SFR) (Source FFHG)





