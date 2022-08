Suisse - Divers Hockey sur glace - Coupe des Bains 2022: Les interviews La 18ème édition de la Coupe des Bains a eu lieu durant cette semaine à Düdingen et Yverdon. Voici quelques interviews proposées par notre partenaire Hockey Fanradio. Source : Hockey Fanradio Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 28/08/2022 à 13:45 Tweeter Coupe des Bains 2022 à Düdingen et Yverdon, notre partenaire Hockey Fanradio (Nathan Marchon (Fribourg-Gottéron) et Jason Fuchs (Lausanne HC).



Les deux joueurs de National League se sont exprimé sur leur préparation, notamment dans le cadre de cette Coupe, remportée par les ZSC Lions.



Jason Fuchs, Lausanne HC

À l'issue de laà Düdingen et Yverdon, notre partenaire Hockey Fanradio ( lire ici ) a interviewé(Fribourg-Gottéron) et(Lausanne HC).Les deux joueurs de National League se sont exprimé sur leur préparation, notamment dans le cadre de cette Coupe, remportée par les

Nathan Marchon, Fribourg-Gottéron

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo