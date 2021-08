KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - Coupe du président de la république du Kazakhstan La capitale kazakhe reçoit comme chaque été un tournoi de pré-saison de la KHL Source : Média Sports Loisirs La rédaction / pr Posté par Hockey Hebdo le 11/08/2021 à 09:00 Tweeter Comme tous les étés, Nur-Sultan reçoit des équipes KHL pour un tournoi de pré-saison, la coupe du président de la république du Kazakhstan. Cette année en plus des locaux, est invité le Red Star Kunlun de Beijing et deux clubs de l'élite kazakhe.



Mercredi 11 août



Torpedo U-K - Kunlun Red Star

Barys - Saryarka



Jeudi 12 août



Saryarka - Torpedo U-K

Barys - Kunlun Red Star



Samedi 14 août



Kunlun Red Star - Saryarka

Barys - Torpedo U-K



Dimanche 15 août



Match pour la 3e place

Finale

