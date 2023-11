Hockey en Europe Hockey sur glace - Coupe Karjala : Les lions affamés Les lions de Finlande et Tchèques démarrent très bien le tournoi européen Source : leijonat.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/11/2023 à 21:30 Tweeter Finlande - Suisse : 4-0 (2-0, 0-0, 2-0)

La Finlande à domicile écrase la Nati dans un match à sens unique avec un hat-trick de Suomela, joueur de Lausanne. Heljanko le portier du Tappara, a blanchi à domicile avec 25 arrêts. Les Finlandais sont en tête après ce premier jour de tournoi.



Suède - République Tchèque : 2-5 (0-4, 1-1, 1-0)



Les Tchèques ont surclassé la Suède à Växjö grâce à un premier quart d'heure de feu où ils ont marqué pas moins de 4 buts. Lenc, Tomášek, Flek et Sedlák ont scoré dans les quinze premières minutes. La messe était déjà dite. Les deux équipes se neutralisent au tiers médiant, avec un but chacune, Kubík répond à Heed. Au dernier tiers la Tre Kronor évite la dernière place en marquant une seconde fois face à un adversaire qui a déjà plié les gaules.





Classement : Finlande : 3 pts République Tchèque : 3 pts Suède : 0 pt Suisse : 0 pt © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo