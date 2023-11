Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Coupe Karjala : Les Tchèques surpuissants Après avoir surclassé les Suédois, les Tchèques écrasent les Finlandais et remportent le tournoi Source : leijonat.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 11/11/2023 à 18:29 Tweeter Suède - Suisse : 4-3 (2-0, 1-1, 1-2)

La Suède se reprend après sa lourde défaite en ouverture, mais non sans frayeur contre la Suisse. Deux buts en fin de premier tiers donnaient pourtant un avantage confortable à la Tre Kronor. Les Suédois menaient même 3-0 au début du deuxième tiers ce qui chasse Aeschlimann le portier de Davos de la cage helvète. Les Suisses marquent deux buts coup sur coup pour se rapprocher, mais Lindberg rééloigne son équipe. Profitant de l'indiscipline jaune et bleue, la Nati recolle mais ne reviendra pas.





Finlande - République Tchèque : 3-7 (1-3, 2-2, 0-2)



La Finlande à domicile et large vainqueur en ouverture recevait les Tchèques pour le match 2 dans une finale avant l'heure. En effet les Slaves ayant eux aussi carburé au match 1, le vainqueur de cette rencontre serait assuré de remporter la coupe Karjala 2023. Comme lors du premier match, la République tchèque démarre à toute allure et marque trois buts dans les douze premières minutes dont un doublé de Voženílek. La Suomi ne panique pas et inverse la tendance progressivement, elle débloque son compteur avant la première sirène. Un excellent début de deuxième vingt permet aux Finlandais de marquer deux buts pour égaliser. La machine rouge repart en fin de période et inscrit deux réalisations à une minute d'intervale pour reprendre sa confortable avance. Les Tchèques continuent de cartonner au dernier tiers. Tomášek inscrit son deuxième but de la partie avant un septième marqué par les rouges en cage vide.

Deuxième très nette victoire des Tchèques sur les Nordiques dans ce tournoi, d'ores et déjà gagné. La dernière rencontre demain contre la Suisse sera pour le beau jeu. La Finlande espère sauver la deuxième place, pour cela il lui faudra déjouer son voisin suédois demain.

