Hockey en Europe Hockey sur glace - Coupe Karjala : Tchèques vainqueurs, Suède 2e Les Tchèques terminent sur un sans faute, la Suède finit deuxième en déjouant la Finlande Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/11/2023 à 20:20

République Tchèque - Suisse : 1-0 (1-0, 0-0, 0-0)



- Suisse : 1-0 (1-0, 0-0, 0-0) Les Tchèques terminent doucement leur tournoi sur une troisième victoire en trois matchs et termine parfaitement une coupe remportée. La Suisse, elle, termine bredouille. Un unique but inscrit par Lenc en suppériorité à la fin du premier tiers a suffi. En effet, Pavlát blanchit avec 26 arrêts.



Finlande - Suède : 2-4 (1-2, 0-2, 1-0)



Dans le duel des Nordiques, le vainqueur s'adjugerait la deuxième place, derrière les intouchables Slaves. Borgström ouvre le score en powerplay pour les locaux. Kempe ne tarde pas à égaliser avant que Lindberg ne donne l'avantage à la Suède sur un powerplay en fin de tiers. Le tiers médiant est aux mains des Suédois, Kempe en powerplay puis Sylvegard permettent de donner une belle avance aux bleus et jaunes. Les Finlandais pressent au dernier tiers mais ne réduisent le score qu'en toute fin de match, trop tard pour espérer revenir. Les Suédois s'emparent de la deuxième place, la Finlande sera troisième de son tournoi.



Classement final :

République Tchèque : 9 pts Suède : 6 pts Finlande : 3 pts Suissse : 0 pt











