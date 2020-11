Hockey en France Hockey sur glace - Covid: pas de jauge en 2020 Les sports professionnels peuvent poursuivre la comptition, mais ce sera toujours huis-clos. Source : ffsg.org La rdaction / jcs Post par Hockey Hebdo le 18/11/2020 15:05 Tweeter La Fédération des sports de Glace (FFSG) par l'intermédiaire de sa présidente, Nathalie Péchalat, était présente à la visioconférence sur le secteur du sport organisée par le président de la République le 17 novembre. Des ministres, président(e)s de fédérations et acteurs du sport étaient présents.



De cette réunion en ressortent les principaux points : – Le gouvernement envisage la reprise de la pratique sportive courant décembre pour les mineurs, dans les clubs (probablement autour des vacances de Noël), mais avec des protocoles sanitaires retravaillés – spécialement pour les sports indoor – si une amélioration sanitaire le permet.

- Le gouvernement a indiqué qu’une jauge (pour recevoir du public lors des manifestations sportives) en 2020 ne serait pas envisageable, mais qu’elle serait à l’étude pour début 2021…

- Le gouvernement va se mobiliser pour que les structures (patinoires, piscines…) restent ouvertes en augmentant dès que possible le nombre de personnes autorisées à pratiquer. Le hockey mineur devrait pouvoir reprendre prochainement.

Par contre, les compétitions professionnelles ne pourront pas accueillir de public avant 2021. Il est donc fort probable que les championnats dont les clubs sont dépendants de la billeterie demeurent suspendus.

S'il devait y avoir un nouvelle suspension des compétitions, le calendrier devra obligatoirement être décalé.



La Ligue Magnus allait arriver à mi-course le 15 décembre avec la 22e journée. Les clubs de Grenoble, Cergy-Pontoise et Briançon n'ont disputé que 4 matchs, Bordeaux en aura disputé 10. On voit mal comment ceux-ci pourront atteindre le quorum de 33 matchs requis au 5 mars sans un report de calendrier, sans compter la Coupe de France...





