Communique de presse

L'ensemble des Présidents de la Synerglace Ligue Magnus sont heureux d'annoncer la création de l'Union des Clubs de Ligue Magnus (UCLM).



Cette nouvelle organisation vise d'abord à représenter les intérêts des 12 Clubs professionnels qui la composent.



Elle sera rapidement amenée à se rapprocher du syndicat des joueurs et de celui des entraîneurs afin de renforcer et de bâtir un avenir social commun, constructif et pérenne.



L'UCLM vise également à renforcer la collaboration entre les Clubs. Parlant ainsi d'une seule voix, l'UCLM s'attachera, dans un esprit constructif, à participer activement au développement et au rayonnement de la Ligue Magnus.

Elle souhaite aussi contribuer et aider, aux côtes de la Fédération, à la promotion de notre sport.



Un Conseil d'Administration composé de 5 Clubs, élus par leurs pairs, a été constitué :

Grenoble - Rouen - Bordeaux - Chamonix - Marseille

Eric Lagache (Les Spartiates de Marseille)



Son Vice-Président : Thierry Parienty (Les Boxers De Bordeaux)



Et son Trésorier : Christophe Ville (Les Pionniers de Chamonix)



Pour tout contact



Eric Lagache - eric.lagache@marseillehockey-club.com



Thierry Parienty - parienty@hockey-boxers.fr



