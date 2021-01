Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 1 Hockey sur glace - D1 : 2 POULES pour la suite de la saison Dcisions sur la poursuite du championnat franais de division 1 de hockey sur glace Source : Communiqu de la FFHG La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 19/01/2021 16:17 Tweeter

POURSUITE DE LA SAISON Communiqué de la FFHG

La Fédération a réuni les clubs de Division 1 ce lundi 18 janvier pour faire le point sur la situation du championnat. Les recettes des clubs étant liées à la tenue des matchs en présence des partenaires et du public, la stratégie a été jusqu’ici de repousser le calendrier en espérant un assouplissement des mesures sanitaires fin janvier.



Devant l’évolution de la crise sanitaire et malgré les risques financiers majeurs liés au huis clos, les clubs ont validé le maintien de l’activité ainsi qu’une modification de la formule de compétition. L’objectif est double : maintenir l’activité pour garantir une certaine visibilité et mise en valeur de notre sport et ne plus laisser les sportifs dans l’incertitude.



Ainsi à partir du 30 janvier, le championnat de Division 1 va donc se jouer en 2 poules géographiques dans lesquelles les équipes vont se rencontrer en matchs aller-retour. Il a été convenu que la forme définitive des phases finales pour attribuer le titre de champion sera décidée ultérieurement en fonction de l’évolution des contraintes sanitaires.



L’ensemble des acteurs espèrent un retour du public avant la fin de la saison sportive afin de minimiser les pertes financières qui mettent en danger l’avenir des clubs.

Composition des poules Poule A Brest, Caen, Cholet, Dunkerque, Nantes, Neuilly-sur-Marne et Tours

Poule B Chambéry, Clermont-Ferrand, Épinal, Marseille, Mont-Blanc, Montpellier et Strasbourg

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











