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Division 1
Hockey sur glace - D1 : Barrage Play Offs - RÃ©sultats M3 - 15 mars 2026
 
RÃ©sultats des 1/8 de finale Match 3 des playoffs du championnat de franÃ§ais de hockey sur glace de Division 1 - Saison 2025-2026.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 15/03/2026 à 21:47

PLAYOFFS - Barrages - Match 3
Dimanche 15 mars 2026
 


 
MATCH 3
1/8éme de finale Dimlanche 15/03/2026 - 19h30 Lyon Dunkerque 2 - 3 (1-1 0-2 1-0)
1/8éme de finale Dimanche 15/03/2026 - 19h15 Tours Mont-Blanc 4 - 1 (1-1 1-0 2-0)
 

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

SUIVI DES SERIES
 
 SERIE A Evol M1 M2 M3   SERIE B Evol M1 M2  
Lyon 1 4 3 2 Morzine 2 5 4  
Dunkerque 2 3 4 3 Valenciennes 0 2 3  
Dunkerque s’est qualifié
pour les 1/4 et rencontrera Neuilly		 Morzine s'est qualifié
pour les 1/4 et rencontrera Caen
   
SERIE C Evol M1 M2   SERIE D Evol M1 M2 M3
Chambéry 0 1 2   Tours 2 7 3 4
Epinal 2 2* 3   Mont-Blanc 1 3 4* 1
Epinal s'est qualifié
pour les 1/4 et rencontrera Cholet		   Tours s’est qualifié
pour les 1/4 et rencontrera Strasbourg 
 

 

  
            
 
      
 
 

 
Photo hockey D1 : Barrage Play Offs - RÃ©sultats M3 - 15 mars 2026 - Division 1

 
 
 
 
 
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