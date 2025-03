Division 1 Hockey sur glace - D1 : Barrage Play Offs - Résultats & programme M1 - 11 et 12 mars 2025 Programme des 1/8 de finale Match 1 des playoffs du championnat de français de hockey sur glace de Division 1 - Saison 2024-2025. Source : Média Sports Loisirs La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 11/03/2025 à 22:23 Tweeter

PLAYOFFS - Barrages - Match 1

Mardi 11 et mercredi 12 mars 2025





MATCH 1 1/8éme de finale Mardi 11/03/2025 - 20h00 Neuilly/Marne Mont-Blanc 2 - 0 (2-0 0-0 0-0) 1/8éme de finale Mardi 11/03/2025 - 20h00 Chambéry Strasbourg 3 - 5 (2-0 1-2 0-3) 1/8éme de finale Mardi 11/03/2025 - 20h00 Nantes Meudon 2 - 1 (1-0 0-1 1-0) 1/8éme de finale Mercredi 12/03/2025 - 20h00 Cholet Morzine-Avoriaz 0 - 0

SUIVI DES SERIES SERIE A Evol M1 M2 M3 SERIE B Evol M1 M2 M3 Meudon 0 1 0 0 Morzine 0 0 0 0 Nantes 1 2 0 0 Cholet 0 0 0 0 Le vainqueur rencontrera Tours Le vainqueur rencontrera Epinal SERIE C Evol M1 M2 M3 SERIE D Evol M1 M2 M3 Strasbourg 1 5 0 0 Mont-Blanc 0 0 0 0 Chambéry 0 3 0 0 Neuilly 1 2 0 0 Le vainqueur rencontrera Dunkerque Le vainqueur rencontrera Caen

















