Transferts 2020/2021 : Brest (Les Albatros) Hockey sur glace - D1 : Brest signe son coach Hockey sur glace : transfert D1 - Brest Source : Facebook du club La rdaction / sl Post par Hockey Hebdo le 10/06/2020 13:54 Tweeter

Les albatros de Brest signent le coach franco-canadien



Les albatros de Brest signent le coach franco-canadien Alan JACOB pour la prochaine saison. Alan n'est pas un inconnu en france puisqu'il a déjà dirigé Chamonix entre 2007/2008 et 2008/2009 puis Cergy/Pontoise en 2009/2010 et 2010/2011. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo