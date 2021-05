Transferts 2021/2022 : Caen (Les Drakkars) Hockey sur glace - D1 : Caen confirme un fidèle attaquant Hockey sur glace : transfert D1 saison 2021/2022 - Caen Source : Compte FB de Caen La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 04/05/2021 à 19:11 Tweeter

Compte FB de Caen



" Loup Benoit reste fidèle aux Drakkars de Caen et alignera une 4ème saison en rouge et bleu. Avec déjà 𝟳𝟯 matchs disputés sous le maillot caennais (𝟭𝟬 buts et 𝟮𝟭 assists, 𝟯𝟭 points), l'attaquant de 29 ans atteindra, on l'espère, la 100aine avec notre équipe.

"

