Communiqué du club.



Alexandre GAGNON quitte le SOC Hockey sur Glace



Chambéry, le 27 mars 2020 - Après sa première saison au SOC Hockey sur Glace en tant qu'entraineur, Alexandre GAGNON s'est vu offrir l'opportunité de prendre la Direction et la Sélection d’un club de ligue supérieure en France.

Une opportunité professionnelle impossible à refuser pour ce jeune entraineur senior qui ne manque pas d'expérience, de rigueur, ni de stratégie pour mener ses hommes à la victoire.



Alexandre GAGNON a permis à notre club chambérien de retrouver le goût de la victoire et une qualité de jeu jamais atteinte dans la capitale Savoyarde. Sans nul doute que son passage laissera un héritage durable au Club.



Si l'information a été confirmée cette semaine, le club des Eléphants a déjà rebondi et annoncera très prochainement la nomination d'un nouvel entraineur. Les cadres techniques du club qui avaient su remobiliser les joueurs après une première saison en D1 difficile sont toujours à pied d'œuvre pour confirmer les joueurs qui composeront le collectif chambérien l'année prochaine.



"Il est clair que je suis déçu de ce départ, mais je comprends Alexandre qui ne pouvait pas refuser une telle opportunité. Néanmoins nous pourrons capitaliser sur les progrès de nos joueurs sous l’impulsion d’Alexandre et le développement de notre club pour poursuivre ce travail de professionnalisation du SOC Hockey sur Glace. Aussi je tiens à le remercier pour le dynamisme et le professionnalisme qu’il a apporté durant cette saison et lui souhaite tout le succès mérité en Magnus. Nul doute que le gros travail de sélection qu’entreprend notre Manager Général devrait nous permettre de dénicher une nouvelle perle rare." précise le Président du SOC Hockey sur Glace, Pierre-Emmanuel DANGER.



Alors que les premières confirmations de joueurs seront annoncées début avril, le nom du nouvel entraineur du SOC Hockey sur Glace sera dévoilé dans quelques semaines.



