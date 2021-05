Division 1 : Clermont-Ferrand (Les Sangliers Arvernes) Hockey sur glace - D1 : Clermont - Arrivée d'un coach de Dijon et 1 départ Hockey sur glace : Transfert D1 saison 2021/2022 - Clermont-Ferrand Source : Communiqué de Clermont La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 17/05/2021 à 09:30 Tweeter Communiqué de Clermont Michal Divisek sera l'entraineur des Sangliers pour la saison 2021-2022. Arrivant de Dijon, le Slovaquesera l'entraineur des Sangliers pour la saison 2021-2022.

Ayant connu l'élite du hockey Français avec Briançon et Tours en temps que joueur, c'est un entraineur avec l'expérience d'une dizaine d'années qui prendra la tête de notre équipe.

Attiré par le challenge et le projet de développement des jeunes au sein du HCCA, ce sera un véritable atout pour pouvoir détecter et intégrer nos jeunes joueurs à potentiel. Rémy Granoux, nos chemins se séparent avec ce jeune en devenir. N'ayant pas trouvé de terrain d'entente avec notre attaquant, nos chemins se séparent avec ce jeune en devenir.

Rémy Granoux, nos chemins se séparent avec ce jeune en devenir. N'ayant pas trouvé de terrain d'entente avec notre attaquant, nos chemins se séparent avec ce jeune en devenir.

Réactions sur la news ALEX6 a écrit le 17/05/2021 à 12:05 et Sopko s'en va ???











