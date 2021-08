Transferts 2021/2022 : Clermont-Ferrand (Les Sangliers Arvernes) Hockey sur glace - D1 : Clermont intégre 3 jeunes Hockey sur glace : transfert D1 saison 2021/2022 - Clermont-Ferrand Source : Communiqué de Clermont La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 13/08/2021 à 18:00 Tweeter

Communiqué de Clermont Le club annonce l'arrivée de 3 joueurs qui dans le cadre du projet d'intégration des jeunes joueurs auront la chance de découvrir la Division 1. Samuel Bonhomme, jeune défenseur de 20 ans, natif de Clermont-Ferrand, rejoint l'équipe première des Sangliers Arvernes pour la saison prochaine. , jeune défenseur de 20 ans, natif de Clermont-Ferrand, rejoint l'équipe première des Sangliers Arvernes pour la saison prochaine. En plus de son implication avec les U20 des Sangliers, Samuel a également participé à plusieurs matchs avec les équipes seniors lors des deux dernières saisons. Cette saison il pourra donc s'intégrer pleinement à l'équipe première afin de mettre en valeur sa jeunesse et son potentiel. Jules Prost, attaquant clermontois de bientôt 20 ans, il a réalisé tout son cursus jeune au sein du club clermontois avec notamment 5 saisons joués avec l'équipe U20. , attaquant clermontois de bientôt 20 ans, il a réalisé tout son cursus jeune au sein du club clermontois avec notamment 5 saisons joués avec l'équipe U20. Eliott Moreau, attaquant français de 18 ans, il a notamment inscrit 12 pts en 16 matchs disputés lors des deux dernières saisons avec les U20. , attaquant français de 18 ans, il a notamment inscrit 12 pts en 16 matchs disputés lors des deux dernières saisons avec les U20. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











