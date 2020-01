Hockey en France Hockey sur glace - D1 : Communiqué de la FFHG Source : Communiqué FFHG du 29/01/2020 La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 29/01/2020 à 14:28 Tweeter Communiqué D1. Décision du Bureau Directeur

En conséquence, le Bureau directeur a décidé de sanctionner le club de Chambéry comme le prévoit le Règlement des activités sportives, de la manière suivante : Match perdu sur le score de 5-0 ;

Un point de retiré au classement ;

Un point de retiré au classement ;

Pénalité pécuniaire de 1 000 euros avec sursis. L'équipe adverse, Mont-Blanc, est donc désignée gagnante du match sur tapis vert (et obtient les points de classement correspondant à un match gagné dans le temps règlementaire le cas échéant). Lors de la rencontre de Division 1 opposant Mont-Blanc à Chambéry le 21 septembre 2019, les arbitres de la rencontre ont établi un rapport d'incident indiquant que « l'équipe de Chambéry n'a pas aligné le nombre minimum de JFL. Seulement 8 sur la feuille de match ».











