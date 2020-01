Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 1 : Mont-Blanc (Les Yetis) Hockey sur glace - D1 : Coup de gueule de Rudy Goy Mécontent et attristé des circonstances dans lesquelles a été reporté la rencontre Marseille - Mont-Blanc, stoppée à la 8ème minute de jeu pour un problème de glace au POMGE il y a quelques semaines, Rudy Goy, Président du HC Mont-Blanc s'est confié à notre rédaction dans un communiqué. Source : HC Mont-Blanc La Rédaction Posté par Hockey Hebdo le 24/01/2020 à 10:18 Tweeter "C’est avec stupeur et colère que le Président du Hockey Club du Mont-Blanc a appris hier dans la journée, après deux relances à la Fédération Française de Hockey sur Glace, que sa demande de remplacer 2 joueurs blessés "longue durée" pour le match en retard à Marseille s'est vu refusée, au prétexte qu’il faudrait revenir en arrière et modifier la décision du bureau directeur prise le 27.12.19.



La rencontre "en retard" va se jouer dimanche après-midi à 17h au POMGE de Marseille en intégralité, suite à l'arrêt du match à la 8éme minute pour un problème de glace. Ce problème, indépendant de notre volonté alors que notre formation était bel et bien présente avec ses forces en présence, semble aujourd'hui incombé au seul club du Mont-Blanc, qui se trouve, à notre sentiment, lésé à bien des titres.



En effet, après une semaine qui aura déjà vu une journée se disputer exceptionnellement ce mardi, l’équipe va prendre la route quelques minutes après son match de samedi contre Cergy-Pontoise, alors que Marseille aura disputé sa rencontre du samedi, à domicile et disposera d'un avantage concernant son non-déplacement.

Autre point, l'impossibilité de faire jouer les deux premiers gardiens qui étaient blessés à l’époque. Par conséquent, les Yétis se verront dans l'obligation d'aligner deux gardiens 2002 qui seront les 3ème et 4ème gardiens.

De plus, Jeremy Arès, blessé contre Marseille lors du dernier match du 11/01 sur une mise en échec incorrecte a vu sa saison se clore prématurément (rupture des ligaments du genou). Mikulas Bicha, victime d'une lésion aux quadriceps et adducteurs blessé depuis le 14/12 sera également indisponible et absent, malgré une présence sur la feuille de match initiale de la rencontre à Marseille.

Le refus de la Fédération Française de Hockey sur Glace de voir ces deux derniers joueurs cités remplacés sur la feuille de match de dimanche est un nouvel obstacle pour une équipe de Saint-Gervais / Megève qui n'en demandait pas tant.

Pour information, les demandes de remplacements de joueurs étaient les suivantes : Jérémy Arès serait remplacé par le joueur International Junior de 18 ans Mathis Chatellard et le tchèque Mikulas Bicha par Erno Ripatti, dernière recrue en date des Yétis.



Ajoutons à cela le fait que le club du HC Mont-Blanc, au titre de club semi-professionnel, compte de nombreux joueurs travaillant en contrat avec des entreprises hors de leur activité sportive. Certains d'entre eux viendront s'ajouter à la longue liste des joueurs indisponibles pour cette rencontre. Ce sera notamment le cas de l'attaquant Maxime Joly, qui ne pourra pas se joindre à l’équipe pour des raisons de planning de travail en ces périodes fastes et chargées pour nos stations de montagne.



Nous viennent désormais quelques interrogations... Quel intérêt pour un club semi-professionnel disposant de personnes employés dans diverses entreprises extérieurs pour subvenir à leurs besoins, de se déplacer avec 17 joueurs (en espérant aucune blessure ce samedi) et d’enchaîner un 4ème match en 8 jours dans un championnat de Division semi-professionnel ?

? Dans l'optique formatrice de nos jeunes français que nous prônons à tous les étages, pourquoi interdire à un international junior de suppléer un joueur adulte ?

Dans un championnat aussi disputé que la D1, où chaque rencontre revêt une importance capitale, n’aurait il pas été plus sportif et équitable compte tenu des circonstances, de laisser jouer les deux équipes avec les joueurs disponible au jour d'aujourd'hui ? Pour rappel, le HC Mont-Blanc s'était préalablement déplacer en jouant le jeu, avec son 3ème gardien en compensation de la blessure de ses deux premiers portiers. Certaines décisions fédérales n'étant toujours pas appliquée dans le championnat, pourquoi prendre le cas de ce match en particulier, pour en appliquer une qui, à notre sens, met en péril l'intégrité des joueurs et empêche certains joueurs de participer au match de leur équipe ?



Le HC Mont-Blanc, n'ayons pas peur des mots, ne doit-il pas s'attendre ce dimanche à un simulacre de match aux vues des circonstances citées ci-dessus ?



Tant de question qui me laisse un goût amer quant à la décision, dans un championnat pourtant rendu passionnant par le classement extrêmement resserré et où le Hockey Club du Mont-Blanc est fier de tenir sa place en choisissant de faire jouer un maximum de joueurs français, issus de la formation, pour et au profit du développement du hockey français."



Bien sportivement,



Bien sportivement,



Rudy Goy, Président du HC Mont-Blanc











