Transferts 2021/2022 : Cholet (Les Dogs) Hockey sur glace - D1 : Départ à Cholet Hockey sur glace : transfert D1 saison 2021/2022 - Cholet Source : Facebook du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 28/04/2021 à 18:32



Communiqué de Cholet

Après une saison où il aura marquer les esprits, c’est au tour de



Nous tenons à le remercier pour ces deux belles saisons à Cholet, où il aura été un exemple de sérieux et de travail, et lui souhaitons bonne chance pour cette nouvelle expérience. Cholet, tremplin vers la ligue Magnus !Après une saison où il aura marquer les esprits, c’est au tour de Ryan TAIT de s’envoler vers le plus haut niveau français.Nous tenons à le remercier pour ces deux belles saisons à Cholet, où il aura été un exemple de sérieux et de travail, et lui souhaitons bonne chance pour cette nouvelle expérience.



