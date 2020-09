Transferts 2020/2021 : Clermont-Ferrand (Les Sangliers Arvernes) Hockey sur glace - D1 : Départ à Clermont-Ferrand Hockey sur glace : transfert D1 - Clermont-Ferrand Source : Facebook du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 19/09/2020 à 12:46 Tweeter

Communiqué du club

A l'essai, n'étant pas motivé et ne se rendant pas aux entraînements de début de saison, A l'essai, n'étant pas motivé et ne se rendant pas aux entraînements de début de saison, Kevin RICHARD ne fera pas non plus partie de l'effectif des Sangliers pour la saison à venir.

