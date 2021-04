Transferts 2021/2022 : Neuilly/Marne (Les Bisons) Hockey sur glace - D1 : Départ offensif à Neuilly Hockey sur glace : transfert D1 saison 2021/2022 - Neuilly/Marne Source : Communiqué des Bisons La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 27/04/2021 à 17:44 Tweeter Communiqué des Bisons



" Après 61 matchs de saison régulière, 13 matchs de playoffs, 8 matchs de Coupe de France et 3 saisons avec les Bisons, Maxime Dordet ne fera plus partie de l'effectif rouge et noir l'année prochaine. "











