Communiqué du club



Hier soir lors du dernier match, Gaëtan CANNIZZO et Nicolas THOS ont annoncé et pris leur retraite sportive.Gaëtan a été formé au club et a joué 10 saisons avec l'équipe première.Nicolas a joué une dizaine de saisons en D1, dont 3 à Brest.Bravo, merci et plein de réussite dans vos projets futurs les gars !











