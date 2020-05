Transferts 2020/2021 : Cholet (Les Dogs) Hockey sur glace - D1 : Des jeunes à Cholet Hockey sur glace : transfert D1 - Cholet Source : Facebook du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 22/05/2020 à 18:26 Tweeter

Communiqué du club.



Les Dogs, le centre de formation de l'AHCA (club amateur d'Angers) et Les Ducs d'Angers renforcent leurs liens avec la mise en place d’un plan de développement individuel. Les 4 premiers joueurs à en bénéficer et qui viendront compléter l'effectif des Dogs pour la saison prochaine ne sont pas inconnus de Glisséo :



Baptiste COUTURIER sera titulaire chez les Dogs et partagera son temps d'entrainement entre la D1 et les Ducs où il pourra être appelé dans l'alignement. Patient, ayant parfaitement suivi les différentes étapes du développement, Baptiste attaque sa dernière ligne droite vers le plus haut niveau Français. Alix BOUCHY-GUILLOT sera aussi titulaire dans l'attaque des Dogs. Produit de la formation Angevine, Alix s'est parfaitement intégré aux contraintes de développement vers le haut niveau et au vestiaire Choletais. Travailleur appliqué, Alix pourra aussi être amené à partager son temps entre les Dogs et les Ducs. Pierre PELLETREAU renoue avec son club d'origine. Après 3 saisons au centre de formation de Rouen et la saison dernière à celui d'Angers, Pierre continue son ascension vers l'univers du hockey pro. Dans les traces de Baptiste et d'Alix, Pierre partagera son temps d'entrainement entre les Dogs et les Ducs, et sera à même d'être appelé pour évoluer dans les 2 formations en complément des U20 Elite et de la D3 de l'AHCA. Défenseur issu de la formation angevine, Léo COUNY a impressionné cette saison par son éthique de travail et son implication malgré les difficultés et l'exigence de mener son développement vers le haut niveau et les études supérieures. Comme Pierre, Léo évoluera en U20 et en D3 avec Angers, et partagera son temps d'entrainement entre les Dogs et les Ducs, étant à même d'être appelé pour évoluer dans les 2 formations.











