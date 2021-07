Transferts 2021/2022 : Clermont-Ferrand (Les Sangliers Arvernes) Hockey sur glace - D1 : Deux arrivées à Clermont Hockey sur glace : transfert D1 saison 2021/2022 - Clermont-Ferrand Source : Communiqué de Clermont La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 04/07/2021 à 10:15 Tweeter Communiqué de Clermont

Suite aux détections réalisées début Juin, 2 autres joueurs rejoindront l'effectif des Sangliers pour la saison prochaine. Samy FAURE jeune attaquant de 19ans arrivant de l'équipe 2 et U20 de Bordeaux. Le Françaisjeune attaquant de 19ans arrivant de l'équipe 2 et U20 de Bordeaux. Eliot JONES, jeune gardien de 20ans rejoindra le groupe des gardiens de substitution pour la saison prochaine. , jeune gardien de 20ans rejoindra le groupe des gardiens de substitution pour la saison prochaine.











