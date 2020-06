Transferts 2020/2021 : Clermont-Ferrand (Les Sangliers Arvernes) Hockey sur glace - D1 : Deux re signatures à Clermont Hockey sur glace : transfert D1 - Clermont/Ferrand Source : Compte FB de Clermont La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 06/06/2020 à 09:35 Tweeter

Maksymilian LEROUX et Tristan NARBONNE, deux jeunes attaquant U20 porteront les couleurs des Sangliers la saison prochaine. et, deux jeunes attaquant U20 porteront les couleurs des Sangliers la saison prochaine.

