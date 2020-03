Transferts 2020/2021 : Dunkerque (Les Corsaires) Hockey sur glace - D1 : Dunkerque recrute un coach mineur Hockey sur glace : transfert D1- Dunkerque Source : Le club S. L. Posté par Hockey Hebdo le 26/03/2020 à 17:59 Tweeter

Offre d’emploi du Hockey sur Glace Dunkerque Dans le cadre de son développement et de sa structuration suite à son arrivée dans

une nouvelle infrastructure, l’association Hockey sur glace de Dunkerque recrute

pour la saison 2020/2021 un entraineur (H/F) pour ses différentes catégories de

Ecole de glace à U20, et sport étude.



Ses Missions :

- Préparation et animation des séances d’entrainement des différentes catégories

(Préparation physique glace/hors glace et tactique)

- Management des assistants entraineurs

- Planification annuelle des entrainements avec suivi individuel des joueurs

- Organiser et gérer les différents championnats jeunes



Profil :

- Titulaire d’un DEJEPS ou en formation

- Sens de la transmission des valeurs d’un sport collectif, de sa rigueur et de sa technicité

- Sens du contact avec les jeunes licencié (e) s, sens de la communication, bon relationnel

- Maitrise de la langue française

- Permis voiture

- Maitrise des outils informatique



Contrat :

- CDI à temps Plein

- Rémunération à discuter en fonction du profil.



Merci d’envoyer CV, lettre de motivation et références éventuelles à

matthieuhgd@orange.fr ou contact téléphonique au +33 6 60 13 35 94.



© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo