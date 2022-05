Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 1 : Epinal (Les Wildcats ) Hockey sur glace - D1 : Epinal, les Wildcats arrivent à Poissompré ! Communiqué du club de hockey d'Epinal Source : www.epinalhockeyclub.fr/wildcats-epinal. HH/sc Posté par Hockey Hebdo le 20/05/2022 à 19:28 Tweeter

Dans leur histoire les hockeyeurs spinaliens ont eu bon nombre d'identités. Des écureuils d'abord lorsqu'un généreux sponsor avait rendu possible l'arrivée de Bob Gainey à la fin des années 80. Très vite abandonné, la banque allant replacer ses noisettes au bout de la première année. Le renard a également fait une furtive apparition sur les chandails vosgiens quelques années plus tard, en 1996, lorsque la fédération obligea le club à monter en Élite. Un petit tour et puis s'en va, tout comme le passage forcé dans cette Nationale 1A.



Un an plus tard les Dauphins pointaient le bout de leur nez. Drôle de mariage à première vue, de mémoire d'hommes, aucun mamiphere marin n'avait jamais été aperçu dans nos montagnes vosgiennes. Mais ce n'était pas du côté de Flipper qu'il fallait regarder mais du côté des Rois de France. Le Dauphin, héritier du trône ? La filiation était parfaite pour le projet porté par Claude Maurice: un pôle France dans la Cité des Images afin de former les futurs grands noms de l'Équipe de France. D'où l'abandon du fameux vert pour le bleu-blanc-rouge national. Si le projet est tombé aux oubliettes bien vite, le nom est lui resté, accompagnant tous les succès de feu l'ICE au début du siècle.



17 ans du règne du Dauphin avant qu'il ne laisse sa place aux jeux vidéos Gamyo et à cette couleur orange. Succès immédiat et incontesté: en soixante ans de championnats officiels, jamais le nom d'Épinal n'avait autant tutoyé les sommets. Et si tout s'est terminé comme pour les Renards et les Écureuils, le souvenir de cette vague orange restera à jamais.



Depuis, l'EHC s'est reconstruit, se remettant au vert et revenant à ses valeurs d'origines. Plus de surnom, nous sommes Épinal, là où le hockey ne meurt jamais. Quatre années ont passées depuis ces événements qui ont vu notre club tanguer dangereusement. Peu à peu les mauvais souvenirs s'estompent, l'ambition revient et l'engouement est toujours présent. Il fallait poursuivre ce que Gauthier Valence et ses équipes avaient débuté. Ils n'avaient que remis à plus tard le choix d'un surnom et d'un logo plus professionnel. En 2018 ce n'était pas la priorité, il fallait sauver le club et pérenniser l'activité pour que nos jeunes puissent continuer à pratiquer leur passion dans l'historique Poissompré.



Place donc, aujourd'hui aux Wildcats d'Épinal et à ce nouveau logo à la portée symbolique forte.



Les mots d'Anne Mauffrey, présidente de l'EHC:



"4 ans après sa renaissance, nous avons souhaité donner un nouveau visage à l'EHC. L'ancien logo a fait du bon travail mais, pour suivre la progression du club il était temps de prendre un virage plus moderne.

Cette modernité ne se fait pas au détriment de tout ce qui fait le ciment de notre club et ce logo le rappelle parfaitement. Les montagnes, les sapins et ce vert plus profond sont les marqueurs indissociables de ce qui fait notre magnifique territoire.



Et puis il y a ce surnom. Afin de renforcer notre identité nous avons tenu à en adopter un nouveau. Le choix a été très difficile et nous avons bien conscience qu'il va générer des mécontentements. Mais nous tenions là-aussi à marquer notre implantation locale. Le chat est l'emblème de l'imagerie d'Épinal à travers le Chat Botté et nous avons voulu rendre hommage à ce grand symbole de la ville.

Enfin, le détail ultime est à trouver dans le I des Wildcats: l'une des tours de notre célèbre château pour nous lier encore plus profondément à la ville.



Le tout donne un logo harmonieux, fidèle à notre ancrage local et populaire. Mais il est également tourné vers l'avenir. Nous devons nous professionaliser, dans nos structures évidemment mais également dans ce qui fait notre vitrine. L'ancienne identité, que ce soit le logo ou la couleur fluo, étaient trop compliqués à reproduire. Avec ce travail professionnel, nous pourrons harmoniser l'ensemble de nos produits et de nos créations. C'était l'un des enjeux de ce renouvellement et de ce côté là, c'est une réussite.



Nous vous donnons maintenant rendez-vous dans quelques semaines pour venir voir l'ensemble de nos joueurs , petits et grands, évoluer sous leurs nouvelles tenus Wildcats. Mais en attendant, restez connectés, l'intersaison n'est pas finie et de belles annonces vont encore venir.



© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











