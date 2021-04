Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2021/2022 : Mont-Blanc (Les Yetis) Hockey sur glace - D1 : Julien Guimard revient au HC Mt Blanc Hockey sur Glace - Transfert 2021/2022 - HC Mont Blanc Source : communiqu de Mont Blanc La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 08/04/2021 07:30 Tweeter

Communiqué Officiel HC Mont Blanc Julien Guimard au poste de co-entraîneur pour la saison 2021-2022. En effet, Julien formera avec Charles Lamblin le nouveau duo d’entraîneurs de la saison prochaine.



Stratège des Yétis pendant 4 saisons, le natif de Rouen avait quitté le club la saison dernière pour rejoindre Tours. Après un an et une saison compliquée pour le hockey français, Julien sera de retour au Mont-Blanc avec l’objectif de continuer à faire progresser le club et les jeunes joueurs issus de la formation HC74.



Le HC Mont-Blanc souhaite remercier grandement le Sporting Club de Saint-Gervais et le Megève Hockey Club sans qui l’opération n’aurait pu se faire. En effet, notre duo d’entraîneurs, sera également salarié des 2 clubs mineurs de l’entente. Julien Guimard évoluera avec le mineur de Saint-Gervais et Charles Lamblin avec celui de Megève.



Le président du Mont-Blanc, Rudy Goy, se félicite du retour de Julien Guimard à la tête du projet des Yétis :



« Content et fier d’avoir finalisé le retour de Julien qui va faire un beau duo avec Charles Lamblin. Cela nous permet de continuer de construire et de structurer ce club pour être capable de se frotter à la concurrence des gros budgets des villes comme Marseille, Nantes, Strasbourg… »



Julien Guimard est quant à lui satisfait d’être de retour dans notre vallée :



« Je suis très fier d’être de retour chez les Yétis du Mont-Blanc pour la saison 2021/2022. Les échanges que j’ai pu avoir avec le président Rudy Goy ainsi que le staff, Marc Djelloul et Charles Lamblin, ont été très constructifs.



J’ai aussi le plaisir de rejoindre, comme entraîneur, l’équipe d’encadrants du mineur avec le Sporting Club de Saint Gervais afin de travailler pour le développement des plus jeunes joueurs dans un club historique du hockey français et avec une très belle équipe dirigeantes.



Je reviens avec beaucoup d’humilité. Cette saison, loin des Yétis, a été très difficile mais également très enrichissante sur le plan professionnel et personnel. Ma volonté et mon envie de repartir à l’aventure avec les joueurs sont encore plus fortes et je suis très motivé à l’idée de relever ce nouveau défi.



Pour finir, je remercie Rudy Goy, Christophe Avoine et leurs équipes de m’accorder à nouveau leur confiance dans ces deux beaux clubs du Mont-Blanc et du Sporting Club de Saint Gervais. Moi même, ma femme et mes enfants sommes très heureux de revenir proches de vous tous et avons déjà hâte de revoir toutes les personnes qui œuvrent pour les Yétis et les Aigles.

