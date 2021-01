Division 1 Hockey sur glace - D1 : Le nouveau calendrier est connu. Communiqu de la FFHG - Suite la dcision du mardi 19 janvier de relancer une saison rgulire pour la Division 1 avec dcoupage des 14 clubs en 2 poules gographiques, un nouveau calendrier a t tabli, stendant du samedi 30 janvier au samedi 24 avril. Source : communiqu de la FFHG La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 27/01/2021 10:00 Tweeter

Nouveau calendrier Communiqué de la FFHG

Composition des poules Poule A : Brest, Caen, Cholet, Dunkerque, Nantes, Neuilly-sur-Marne et Tours



Poule B : Chambéry, Clermont-Ferrand, Épinal, Marseille, Mont-Blanc, Montpellier et Strasbourg

Alors que seules 15 rencontres s’étaient disputées en octobre dans le cadre de la formule initiale, on remet les compteurs à zéro et une nouvelle saison régulière de Division 1 débutera le samedi 30 janvier. Au sein de chaque poule, les équipes s’affronteront en simple aller-retour.



L’objectif est double : maintenir l’activité pour garantir une certaine visibilité et mise en valeur de notre sport et ne plus laisser les sportifs dans l’incertitude.



Il a été convenu que la forme définitive des phases finales pour attribuer le titre de champion sera décidée ultérieurement en fonction de l’évolution des contraintes sanitaires.



L’ensemble des acteurs espèrent un retour du public avant la fin de la saison sportive afin de minimiser les pertes financières qui mettent en danger l’avenir des clubs.

