Division 1 Hockey sur glace - D1 : MAINTIEN - Programme & résultat M1 et M2 - 29 et 30 mars 2025 Brest et Villard de lans s'affrontent pour éviter la relégation en Division 2 ! Programme des deux premières rencontres de cette série finale de la Poule de maintien du championnat de français de hockey sur glace de Division 1 - Saison 2024-2025. Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 29/03/2025 à 18:59 Tweeter

MAINTIEN - 2ème TOUR - Match 1 et Match 2

Samedi 29 et Dimanche 30 mars 2025

MATCH 1 Poule de maintien - Tour 2 Samedi 29/03/2025 Brest Villard-de-Lans 1 - 0 (0-0 0-0 1-0) MATCH 2 Poule de maintien - Tour 2 Dimanche 30/03/2025 Brest Villard-de-Lans 0 - 0 NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

SUIVI DE LA SERIE 2ème TOUR Evol M1 M2 M3 M4 M5 Brest 1 1 0 0 0 0 Villard-de-Lans 0 0 0 0 0 0

Le perdant de la série sera relégué en DIVISION 2



CALENDRIER COMPLET DE LA SERIE



Poule de maintien - Tour 2 samedi 29/03/2025 Brest Villard-de-Lans 0 - 0 Poule de maintien - Tour 2 dimanche 30/03/2025 Brest Villard-de-Lans 0 - 0 Poule de maintien - Tour 2 mercredi 02/04/2025 Villard-de-Lans Brest 0 - 0 Poule de maintien - Tour 2 jeudi 03/04/2025 Villard-de-Lans Brest 0 - 0 Poule de maintien - Tour 2 dimanche 06/04/2025 Brest Villard-de-Lans 0 - 0

















