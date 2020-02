Division 1 : Marseille (Les Spartiates) Hockey sur glace - D1 : Marseille gagne en appel La fédération tranche en faveur du MHC en appel de sa décision du 26 février Source : ffhg La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 27/02/2020 à 14:23 Tweeter La Commission fédérale d’appel de la FFHG, réunie ce mercredi 26 février 2020 suite à l'appel interjeté par l'association MARSEILLE HOCKEY CLUB (MHC) concernant la décision rendue par le Bureau Directeur le 12 février 2020, a décidé d'annuler cette décision après avoir entendu les arguments du club de Marseille.

En conséquence, le résultat initial de la rencontre de Division 1 opposant Marseille à Mont-Blanc le 26 janvier 2020 est entériné - victoire 4-3 après prolongation de Mont-Blanc - et le point de pénalité infligé à Marseille est annulé. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news canadiens a écrit le 27/02/2020 à 15:09 J’ avais dit que je m’excusais si Marseille était sanctionné au moins je n’ai pas à le faire

Ça en devient risible 😂😂😂

Merci M Tardif je me demande ce qu’il ont trouvé

Le joueur Charles Schmit n'est pas parti en Finlande et n'était pas blessé











