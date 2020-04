Division 1 : Marseille (Les Spartiates) Hockey sur glace - D1 : Marseille recrute entraîneur mineur Marseille recherche entraîneur mineur Source : Le club S. L. Posté par Hockey Hebdo le 14/04/2020 à 08:41 Tweeter



Le Marseille Hockey Club recrute un entraîneur hockey mineur.



Profil recherché :



- Titulaire d'un DEJEPS ou en formation

- Motivé , sens de la transmission des valeurs de notre sport

-Maîtrise du Français

- Permis voiture



Merci d'envoyer CV , lettre de motivation et références à tardif.luc@hotmail.fr











